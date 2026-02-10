На получение Голубого флага в этом году выдвинуты 13 латвийских пляжей
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

На получение Голубого флага в этом году выдвинуты 13 латвийских пляжей

На сезон 2026 года на получение престижного Голубого флага выдвинуты 13 пляжей Латвии и одна яхтенная гавань, сообщает жюри.

Каждый год с началом купального сезона в мае на побережье и у озер Латвии торжественно поднимается Голубой флаг — международно признанный символ качества, подтверждающий высокие стандарты в сфере экологии, безопасности и управления территорией. Этот знак свидетельствует о том, что пляж чистый, безопасный и управляется с соблюдением принципов устойчивого развития.

Для получения Голубого флага самоуправления начинают работу заблаговременно — улучшают инфраструктуру, обеспечивают контроль качества воды, доступность экологической информации и готовность спасательных служб.

Реализация программы Голубого флага способствует устойчивому управлению прибрежными территориями, сохранению биологического разнообразия и развитию экологического образования. Участие в одной из самых узнаваемых в мире программ устойчивого туризма подтверждает готовность самоуправлений обеспечивать жителям и гостям безопасный и качественный отдых на природе при уважительном отношении к окружающей среде.

Всего было получено 15 заявок от пляжей и одна заявка от яхтенной гавани. Для дальнейшего рассмотрения Международным жюри выдвинуты 13 пляжей и одна яхтенная гавань:

  • Рига: пляжи в Вакарбулли, Вецаки и Бабелитес, а также новичок — пляж Даугавгрива.
  • Вентспилс: городской пляж Вентспилса.
  • Лиепая: пляжи «Dienvidrietumi» и «Pie Stadiona».
  • Даугавпилс: пляж Большого Стропского озера.
  • Екабпилсский край: пляж водохранилища Раджу.
  • Саулкрастский край: пляж «Centrs».
  • Лимбажский край: пляж Лиелэзерса и впервые заявленный пляж «Vārzas».
  • Энгурская волость: пляж кемпинга Абрагциемс.
  • Яхтенная гавань Лиепаи: Liepaja Marina.

