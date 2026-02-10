На получение Голубого флага в этом году выдвинуты 13 латвийских пляжей

Каждый год с началом купального сезона в мае на побережье и у озер Латвии торжественно поднимается Голубой флаг — международно признанный символ качества, подтверждающий высокие стандарты в сфере экологии, безопасности и управления территорией. Этот знак свидетельствует о том, что пляж чистый, безопасный и управляется с соблюдением принципов устойчивого развития.