На получение Голубого флага в этом году выдвинуты 13 латвийских пляжей
На сезон 2026 года на получение престижного Голубого флага выдвинуты 13 пляжей Латвии и одна яхтенная гавань, сообщает жюри.
Каждый год с началом купального сезона в мае на побережье и у озер Латвии торжественно поднимается Голубой флаг — международно признанный символ качества, подтверждающий высокие стандарты в сфере экологии, безопасности и управления территорией. Этот знак свидетельствует о том, что пляж чистый, безопасный и управляется с соблюдением принципов устойчивого развития.
Для получения Голубого флага самоуправления начинают работу заблаговременно — улучшают инфраструктуру, обеспечивают контроль качества воды, доступность экологической информации и готовность спасательных служб.
Реализация программы Голубого флага способствует устойчивому управлению прибрежными территориями, сохранению биологического разнообразия и развитию экологического образования. Участие в одной из самых узнаваемых в мире программ устойчивого туризма подтверждает готовность самоуправлений обеспечивать жителям и гостям безопасный и качественный отдых на природе при уважительном отношении к окружающей среде.
Всего было получено 15 заявок от пляжей и одна заявка от яхтенной гавани. Для дальнейшего рассмотрения Международным жюри выдвинуты 13 пляжей и одна яхтенная гавань:
- Рига: пляжи в Вакарбулли, Вецаки и Бабелитес, а также новичок — пляж Даугавгрива.
- Вентспилс: городской пляж Вентспилса.
- Лиепая: пляжи «Dienvidrietumi» и «Pie Stadiona».
- Даугавпилс: пляж Большого Стропского озера.
- Екабпилсский край: пляж водохранилища Раджу.
- Саулкрастский край: пляж «Centrs».
- Лимбажский край: пляж Лиелэзерса и впервые заявленный пляж «Vārzas».
- Энгурская волость: пляж кемпинга Абрагциемс.
- Яхтенная гавань Лиепаи: Liepaja Marina.