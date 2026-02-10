Время стучать: уровень доносов в России приблизился к советским временам

ФСБ, созданная на базе Комитета государственной безопасности СССР (КГБ), заявляет, что по итогам этих звонков 18 человек были привлечены к уголовной ответственности по обвинениям в «терроризме или саботаже в пользу Украины», за что грозит многолетнее лишение свободы. По утверждению ФСБ, задержанные «поджигали объекты транспортной и коммуникационной инфраструктуры».