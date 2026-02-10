Время стучать: уровень доносов в России приблизился к советским временам
ФСБ России получила почти 150 000 звонков с доносами на сограждан за год, что эксперты называют уровнем, невиданным со времен СССР; по итогам сообщений заведены уголовные дела о "терроризме" и "саботаже".
Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в прошлом году получила почти 150 000 телефонных сообщений с жалобами на сограждан, сообщила служба во вторник. Критики отмечают, что такой уровень доносительства не наблюдался со времен коммунистического режима.
ФСБ, созданная на базе Комитета государственной безопасности СССР (КГБ), заявляет, что по итогам этих звонков 18 человек были привлечены к уголовной ответственности по обвинениям в «терроризме или саботаже в пользу Украины», за что грозит многолетнее лишение свободы. По утверждению ФСБ, задержанные «поджигали объекты транспортной и коммуникационной инфраструктуры».
В прошлом году на горячую линию ФСБ поступило 68 785 звонков, еще 77 772 обращения приняли региональные подразделения службы.
Почти 16 000 сообщений содержали «информацию, имеющую значение для расследования», утверждает ФСБ, добавляя, что также было возбуждено 20 уголовных дел за заведомо ложные сообщения.
С момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года в стране усилены репрессии против оппозиции, а любая критика войны фактически не допускается. В отношении людей, критикующих официальную политику, выдвигаются обвинения в оправдании терроризма, дискредитации армии или распространении ложной информации о вооруженных силах.