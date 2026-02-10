Возрастной порог "молодежи" в Латвии планируют повысить до 30 лет
В дальнейшем к молодёжи в понимании закона планируется относить лиц в возрасте до 30 лет — это предусматривают поддержанные Комиссией Сейма по образованию, культуре и науке поправки к Закону о молодёжи. В настоящее время закон определяет молодёжь как лиц в возрасте от 13 до 25 лет.
«Эти поправки укрепляют систему молодёжной политики, не только определяя ответственность и функции вовлечённых институтов в работе с молодёжью, но и механизмы участия самих молодых людей, способствуя развитию их компетенций, инициативности и гражданской активности. Это важный шаг в развитии демократического общества, поскольку он поощряет активное вовлечение молодёжи в общественные процессы и обеспечивает учёт их мнения и потребностей при принятии решений», — подчёркивает председатель Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стюре.
Повышение возрастного порога позволит более широкому кругу молодых людей получать поддержку государства и самоуправлений, участвовать в молодёжных программах и процессах участия, а также лучше адаптировать молодёжную политику к современной социальной и экономической реальности, в которой получение образования, выход на рынок труда и начало самостоятельной жизни нередко происходят позже, чем прежде.
Поправки также уточняют компетенцию Министерства образования и науки и самоуправлений в сфере молодёжной политики, а также укрепляют функции Агентства международных молодёжных программ в реализации государственной молодёжной политики.
Законом предусмотрено и усиление национального молодёжного диалога — консультативного процесса, цель которого заключается в поощрении участия молодёжи и выяснении её мнения по вопросам решений, нормативных актов и документов национального планирования, которые могут повлиять на молодёжь и молодёжную политику на государственном уровне. Чтобы изменения в Закон о молодёжи вступили в силу, их ещё предстоит поддержать Сейму в третьем — окончательном — чтении.