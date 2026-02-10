Возрастной порог "молодежи" в Латвии планируют повысить до 30 лет

«Эти поправки укрепляют систему молодёжной политики, не только определяя ответственность и функции вовлечённых институтов в работе с молодёжью, но и механизмы участия самих молодых людей, способствуя развитию их компетенций, инициативности и гражданской активности. Это важный шаг в развитии демократического общества, поскольку он поощряет активное вовлечение молодёжи в общественные процессы и обеспечивает учёт их мнения и потребностей при принятии решений», — подчёркивает председатель Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стюре.