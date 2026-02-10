В России начали специально замедлять Telegram
Роскомнадзор обещает еще больше ограничений для Telegram.
В России начали специально замедлять Telegram

Российская служба по надзору в сфере СМИ «Роскомнадзор» во вторник заявила, что продолжит вводить ограничения в отношении платформы для обмена сообщениями Telegram, чтобы заставить её соблюдать российские законы и «обеспечить защиту граждан».

Ведомство утверждает, что ряд платформ, включая Telegram, не устранили нарушения российского законодательства. «По-прежнему не соблюдаются законы России, не защищаются персональные данные, отсутствуют реальные меры против мошенничества и использования мессенджеров в преступных и террористических целях. В связи с этим, по решению уполномоченных органов, Роскомнадзор продолжит вводить последовательные ограничения», — говорится в заявлении Роскомнадзора.

Пользователи в России начали сообщать о проблемах с доступом к Telegram в понедельник утром. Позже агентство РБК, со ссылкой на свои источники, сообщило, что Роскомнадзор еще сильнее замедлил работу Telegram.

