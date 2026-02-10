Игорь Хаит приговорен за убийство предпринимателя Любки к 18 годам тюрьмы
Латгальский окружной суд в Даугавпилсе приговорил Игоря Хаита к 18 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора за убийство предпринимателя и политика Андриса Любки.
Суд решил взыскать с подсудимого 3100 евро в пользу государства в связи с государственной компенсацией, выплаченной Судебной администрацией потерпевшим. Также суд постановил удовлетворить заявление потерпевших о компенсации и взыскать с Хаита 100 000 евро за моральный ущерб и 4953 евро материального ущерба в связи с оказанием юридической помощи.
Решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в Латгальском окружном суде.
Игорь Хаит 1975 года рождения обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах, а также в приобретении, владении, ношении, перевозке или реализации огнестрельного оружия без соответствующего разрешения.
Константин Белокуров 1991 года рождения, который подвозил Хаита с места преступления, обвиняется в соучастии в убийстве при отягчающих обстоятельствах и в краже сумки из машины Любки. Его дело выделено отдельно, судебный процесс продолжается. Максимальное наказание за убийство при отягчающих обстоятельствах - пожизненное лишение свободы.
Как сообщалось, Любка был убит 17 ноября 2023 года несколькими выстрелами перед торговым центром в Резекне. Хаит был задержан по подозрению в убийстве через несколько часов после его совершения. По версии обвинения, мотивом преступления стал словесный конфликт на бытовой почве, возникший между Любкой и супругой Хаита на парковке другого магазина в тот же день.
После убийства стрелявший покинул место происшествия на автомобиле Volkswagen Touareg, за рулем которого находился Белокуров. Орудие убийства не было найдено.