Игорь Хаит приговорен за убийство предпринимателя Любки к 18 годам тюрьмы

Как сообщалось, Любка был убит 17 ноября 2023 года несколькими выстрелами перед торговым центром в Резекне. Хаит был задержан по подозрению в убийстве через несколько часов после его совершения. По версии обвинения, мотивом преступления стал словесный конфликт на бытовой почве, возникший между Любкой и супругой Хаита на парковке другого магазина в тот же день.