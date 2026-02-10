После скандала в больнице жителям Екабпилса с травмами придется ехать за помощью в другие города

Он подчеркнул, что амбулаторные услуги травматологов больница продолжит предоставлять, в то время как стационарное травматологическое отделение используется для лечения других пациентов. Пострадавшие с травмами в настоящее время будут лечиться в больницах Даугавпилса или Резекне, которые находятся как минимум в 90 километрах от Екабпилса.