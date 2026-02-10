После скандала в больнице жителям Екабпилса с травмами придется ехать за помощью в другие города
В ответ на сообщение Больницы травматологии и ортопедии о несоответствующем качестве услуг, оказанных пациентам екабпилсскими травматологами, в Екабпилсской региональной больнице временно приостановлена работа травматологического отделения и на время проверки от работы отстранены два травматолога, сообщает Латвийское телевидение.
Это означает, что в Екабпилсской региональной больнице не принимают пациентов с травмами, и им необходимо обращаться за медицинской помощью в больницы других городов.
Екабпилсская региональная больница планирует провести внутреннюю проверку по случаям, упомянутым в сообщении Травматологической и ортопедической больницы. На время проведения проверки от исполнения служебных обязанностей отстранены два травматолога.
Председатель правления Екабпилсской региональной больницы Эрвин Кейшс подтвердил Латвийскому телевидению, что при ознакомлении с упомянутыми случаями на первый взгляд складывается впечатление, что помощь пациентам действительно была оказана некачественно.
«Если мы не можем оказывать услуги на самом высоком уровне качества, тогда мы должны временно прекратить оказание этих услуг», — признал Кейшс.
Он подчеркнул, что амбулаторные услуги травматологов больница продолжит предоставлять, в то время как стационарное травматологическое отделение используется для лечения других пациентов. Пострадавшие с травмами в настоящее время будут лечиться в больницах Даугавпилса или Резекне, которые находятся как минимум в 90 километрах от Екабпилса.