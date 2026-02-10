Сливы и черешня под ударом: многие деревья в Латвии рискуют не дожить до весны
Этой зимой садам с фруктовыми деревьями и ягодными кустарниками угрожают незамерзшая под снегом почва, повреждения от грызунов, пересыхание корневой шейки, а также риск вымерзания новых побегов. Об этом агентству LETA сообщили в Латвийском центре сельскохозяйственных консультаций и образования (LLKC).
Старший специалист LLKC по садоводству Марис Нарвилс пояснил, что в конце 2025 года сформировался устойчивый снежный покров, который по мере увеличения достиг 15–30 сантиметров.
По словам Нарвилса, снег — хороший теплоизолятор, и поскольку он лег на незамерзшую почву, корневая система двулетних и многолетних растений продолжает функционировать и расходовать накопленные питательные вещества, чего зимой происходить не должно.
Он добавил, что риск гибели таких растений можно снизить, если утоптать снег вокруг деревьев и кустарников или проехать по нему техникой — тогда почва промерзнет, а корневая система будет вынужденно переведена в необходимый ей период зимнего покоя.
LLKC также выделяет как риск пересыхание корневой шейки деревьев и кустарников — его тоже можно уменьшить, утрамбовав снежный покров или проехав по нему техникой.
В центре отмечают, что молодым плодовым деревьям угрожают грызуны, потому что рыхлый снег не мешает им добираться до коры.
LLKC указывает, что в эту зиму повышен риск повреждения надземной части плодовых деревьев и кустарников у недавно посаженных растений. Спасти их может только полное укрытие зимним агроволокном, однако на больших площадях это невозможно — там сохраняется риск вымерзания.
В центре прогнозируют, что первыми подмерзнут прошлогодние побеги, которые выросли длиннее 50 сантиметров и не успели вызреть.
В группе риска по гибели также находятся плодовые деревья, которые в прошлом году дали чрезмерно обильный урожай, в основном гибридные сливы, домашние сливы, черешня, в меньшей степени — груши и яблони.
В группе риска также растения, ослабленные различными болезнями листьев и ветвей. Преждевременная потеря листьев не позволяет деревьям и кустарникам накопить достаточно питательных веществ для успешной зимовки при сильных морозах. Но до весны оценить конкретный масштаб повреждений невозможно.