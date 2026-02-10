Герою огрского "Титаника" придется провести время за решеткой

Спасатели при помощи лодки вытащили его из воды, а другая пассажирка до прибытия спасателей успела самостоятельно выбраться на берег. Самым странным является то, что видеозаписи, сделанные очевидцами, свидетельствуют о том, что мужчина въехал в реку намеренно, несмотря на попытки окружающих отговорить его от этого. Перед въездом в воду автомобиль грубо нарушил правила дорожного движения и двигался по пешеходной дорожке.