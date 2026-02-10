Герою огрского "Титаника" придется провести время за решеткой
Прокуратура Латвии приняла решение, что жителю Огре, который 16 июня 2025 года направил свой BMW в Даугаву, придется провести некоторое время за решеткой.
Вечером 16 июня, около 20.21, жителей Огре удивила необычная картина — в Огре, в месте, где река Огре впадает в Даугаву, в реку въехал автомобиль BMW. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что легковой автомобиль находится в воде, на значительном расстоянии от берега, а на его крыше находится мужчина.
Спасатели при помощи лодки вытащили его из воды, а другая пассажирка до прибытия спасателей успела самостоятельно выбраться на берег. Самым странным является то, что видеозаписи, сделанные очевидцами, свидетельствуют о том, что мужчина въехал в реку намеренно, несмотря на попытки окружающих отговорить его от этого. Перед въездом в воду автомобиль грубо нарушил правила дорожного движения и двигался по пешеходной дорожке.
Само собой разумеется, что происшествие привлекло большое количество любопытных, которые собрались на берегу, чтобы наблюдать за ликвидацией последствий. Кроме того, интернет-остряки дали событию весьма символичное название — его окрестили Делом огрского «Титаника».
После случившегося «Джек Доусон» был доставлен в больницу, где врачи подтвердили наличие наркотических веществ в крови мужчины. Как сообщает «Degpunktā», по факту произошедшего был начат длительный уголовный процесс, затем последовало судебное разбирательство, и теперь, спустя более полугода, Земгальский суд завершил свою работу.
Прокуратура выдвинула обвинения по следующим нарушениям: управление автомобилем без соответствующей категории водительских прав и в состоянии наркотического опьянения, а также незаконное приобретение и хранение психотропного вещества без цели сбыта.
Представитель Прокуратуры Латвийской Республики Иева Шомина в передаче «Degpunktā» указала, что обвиняемый достиг соглашения с прокурором — признал свою вину и согласился с соответствующей мерой наказания. Представитель прокуратуры отметила, что наказание следующее: «Лишение свободы сроком на три месяца и десять дней с лишением права управления транспортным средством на пять лет. Также суд постановил взыскать с обвиняемого в пользу государства полную стоимость транспортного средства в размере 6500 евро».