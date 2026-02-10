Напиваться больше не модно. Почему в Латвии падает потребление алкоголя?
Крупнейший производитель алкоголя в Латвии Amber Latvijas balzams подал заявление о правовой защите, рассчитывая пройти реструктуризацию и продолжить работу, тогда как рынок на фоне падения потребления и смены привычек покупателей сужается, отмечают представители отрасли.
"В Латвии довольно много производителей крепких спиртных напитков, вин и сидра, но это относительно небольшие компании по сравнению с лидером рынка, акционерным обществом Amber Latvijas balzams", - говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс.
В отрасли считают, что Amber Latvijas balzams, подав заявление о правовой защите, сможет реструктурироваться и продолжить свою деятельность, пишет Tvnet.lv.
"Для алкоголя, как и для любой потребительской продукции, очень важен бренд, а портфель брендов Latvijas Balzams имеет долгую историю и является стабильным активом на рынке. Я был бы очень удивлен, если бы эти бренды исчезли с полок", - говорит Мартиньш Барканс, основатель и владелец ООО Abavas dārzi.
Решение Amber Latvijas balzams обратиться за правовой защитой было принято после нескольких лет нарастающих внешних проблем. Основными из них предприятие считает конфискацию российских активов и спад на рынке. Однако Amber Latvijas balzams полна решимости продолжить свою деятельность в Латвии.
"Бренды, лежащие в основе компании, остаются сильными и конкурентоспособными. Компания в принципе жизнеспособна", - говорится в заявлении Amber Latvijas balzams.
"В Латвии потребление алкогольных напитков снижается на 3-5% в год. И я уверенно прогнозирую, что эта тенденция сохранится как минимум еще два-три года", - говорит президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрикс Данусевич.
В чем причина снижения потребления? Новое поколение потребляет гораздо меньше алкоголя, чем предыдущее, а также пьет больше слабоалкогольных или безалкогольных напитков, признают все опрошенные эксперты отрасли. Потребление алкоголя снижается - это глобальная тенденция во всем мире. "Изменение привычек подтверждается тем, что объемы покупок безалкогольного пива быстро растут, - добавил Данусевич. - То, что потребление крепких алкогольных напитков снижается, - это хорошо. Напиваться больше не модно. Мы движемся в правильном направлении. Алкоголь нужен не для того, чтобы напиться, что является болезнью, а для удовольствия и праздников, для улучшения настроения. Крепкий алкоголь для этой цели не годится. Потребляется вино, пиво. Это движение - отказ от крепких алкогольных напитков - это хорошо", - говорит руководитель отдела содействия развитию сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.