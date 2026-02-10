Напиваться больше не модно. Почему в Латвии падает потребление алкоголя?

В чем причина снижения потребления? Новое поколение потребляет гораздо меньше алкоголя, чем предыдущее, а также пьет больше слабоалкогольных или безалкогольных напитков, признают все опрошенные эксперты отрасли. Потребление алкоголя снижается - это глобальная тенденция во всем мире. "Изменение привычек подтверждается тем, что объемы покупок безалкогольного пива быстро растут, - добавил Данусевич. - То, что потребление крепких алкогольных напитков снижается, - это хорошо. Напиваться больше не модно. Мы движемся в правильном направлении. Алкоголь нужен не для того, чтобы напиться, что является болезнью, а для удовольствия и праздников, для улучшения настроения. Крепкий алкоголь для этой цели не годится. Потребляется вино, пиво. Это движение - отказ от крепких алкогольных напитков - это хорошо", - говорит руководитель отдела содействия развитию сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе.