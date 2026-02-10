Латвию ждет мощный снегопад: во многих районах слой снега превысит 30 см, на востоке - вдвое больше

В середине недели во многих районах Латвии ожидается небольшой снегопад, больше всего снега выпадет в Латгале и Селии, где снежный покров местами увеличится на 7–10 сантиметров. Более сильные осадки и метель возможны в пятницу и в ночь на субботу, причем наибольшее количество осадков прогнозируется на юге и востоке страны. В отдельных местах на юге Латвии, главным образом на юго-востоке, кратковременно возможен и ледяной дождь.