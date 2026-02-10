Латвию ждет мощный снегопад: во многих районах слой снега превысит 30 см, на востоке - вдвое больше
Во второй половине этой недели снежный покров в Латгале может стать на 20 сантиметров толще, местами превысив полметра, свидетельствуют последние прогнозы погоды.
В середине недели во многих районах Латвии ожидается небольшой снегопад, больше всего снега выпадет в Латгале и Селии, где снежный покров местами увеличится на 7–10 сантиметров. Более сильные осадки и метель возможны в пятницу и в ночь на субботу, причем наибольшее количество осадков прогнозируется на юге и востоке страны. В отдельных местах на юге Латвии, главным образом на юго-востоке, кратковременно возможен и ледяной дождь.
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, большую часть территории страны сейчас покрывает слой снега толщиной 10–25 сантиметров. Больше снега в Латгале — в среднем 30–40 сантиметров, а в Дагде он достигает 45 сантиметров.
Если прогноз по осадкам оправдается, к концу недели во многих районах Латвии высота снежного покрова может превысить 30 сантиметров, а в Латгале местами достигнуть 50–65 сантиметров.
Большое количество осадков ожидается также в бассейне Даугавы в Беларуси и России, где глубина снега уже сейчас составляет 40–50 сантиметров. Поэтому этой весной на Даугаве возможны самые крупные паводки за последние годы.
Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, в ближайшие сутки морозы в Латвии ослабеют, однако в начале следующей недели столбик термометра местами снова может опуститься до -25 градусов.
10 февраля в 8:00 температура воздуха составляла от -6 градусов в Колке до -30 градусов на метеостанции в Даугавпилсе.