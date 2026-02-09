ВИДЕО: команда LSM попала под атаку российского дрона у линии фронта в Украине

LSM освещает события в Украине с начала российской агрессии в 2014 году, а особенно активно — с февраля 2022 года, когда страна-агрессор начала полномасштабное вторжение. LSM продолжает эту работу, поскольку качественный и надежный контент — главный принцип, которого журналисты придерживаются, непосредственно и без посредников документируя войну России против Украины, напомнила Брауна.