ВИДЕО: команда LSM попала под атаку российского дрона у линии фронта в Украине
Команда Латвийского общественного медиа (LSM) — журналистка Одита Кренберга и оператор Айгарс Ковалевскис — работая в зоне войны в Украине неподалеку от линии фронта, попала под атаку российского дрона. Об этом агентству LETA сообщила руководитель корпоративных коммуникаций LSM Райна Анна Лочмеле.
Атака произошла в момент, когда журналисты выполняли рабочие обязанности и вместе с украинскими военнослужащими направлялись на позиции одного из подразделений.
Во время удара дрон взорвался рядом с автомобилем: осколками была повреждена задняя часть машины и выбито окно. Благодаря быстрой реакции водителя никто из команды LSM или военнослужащих не пострадал. Эта атака еще раз подтверждает, что вблизи фронта безопасных мест нет, а удары дронами стали повседневной реальностью, подчеркнула представитель LSM.
Главный редактор LSM Анита Брауна отметила, что команда LSM осознает риски, отправляясь к защитникам Украины и фиксируя повседневность войны, поскольку именно такое присутствие позволяет документировать истинное лицо войны — каким бы опасным и жестоким оно ни было.
«Мы высоко ценим работу и смелость наших журналистов, потому что независимая журналистика в этой ситуации служит важным противовесом ложным и вводящим в заблуждение сообщениям, давая обществу возможность строить понимание на фактах, а не на манипуляциях», — подчеркнула Брауна.
LSM освещает события в Украине с начала российской агрессии в 2014 году, а особенно активно — с февраля 2022 года, когда страна-агрессор начала полномасштабное вторжение. LSM продолжает эту работу, поскольку качественный и надежный контент — главный принцип, которого журналисты придерживаются, непосредственно и без посредников документируя войну России против Украины, напомнила Брауна.