Министр Краузе предупредил премьера: его отставка будет означать отставку всего Кабмина
Если премьер-министр потребует моей отставки, тогда должно уйти вся правительство, заявил в понедельник в программе Латвийского телевидения (LTV) «Вопрос дня» министр земледелия Арманд Краузе.
Он считает, что за принятые правительством решения ответственность должна нести вся правительственная команда.
Как уже сообщало агентство LETA, вопрос о том, чтобы потребовать отставку министра земледелия Краузе, не исключен — об этом журналистам после коалиционного совещания по сотрудничеству сказала премьер-министр Эвика Силиня.
Она указала, что во вторник на заседании правительства будет рассмотрен вопрос о докладе комиссии служебной проверки по теме государственной поддержки предприятий деревообрабатывающей отрасли.
Силиня отметила, что результаты служебной проверки в Кабинете министров еще не обсуждались. «Очевидно, что в выводах служебной проверки есть несколько заключений, которые требуют дальнейших действий», — сказала премьер, добавив, что она также связалась с Генеральной прокуратурой и Госконтролем.
По словам премьер-министра, представители Госконтроля и Генеральной прокуратуры примут участие в заседании правительства. «Одно — это то, что мы решили, другое — как эти решения были выполнены», — рассудила Силиня и добавила, что важно не допустить разбазаривания государственных средств.