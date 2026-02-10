"Тетя, впустите!" Обычный семейный визит в Елгаве закончился вызовом спасателей

Обе женщины решили, что Зине нужно время, чтобы успокоиться — такое поведение было не новым. Однако на следующий день дверь квартиры была не только закрыта, но и обгорела, и дочь Марии сразу вызвала спасателей. Они также выбили вторую дверь. Зина сидела в квартире, не понимая, что происходит: «(Degpunktā: А где была ваша сестра?) Моя сестра сидела в куртке. Сидела на кровати».