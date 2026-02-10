"Тетя, впустите!" Обычный семейный визит в Елгаве закончился вызовом спасателей
Пожилая женщина едва не подвергла опасности своих соседей, устроив пожар в квартире в пятиэтажном доме. Нельзя сказать, что действия пенсионерки были осознанными или злонамеренными. Возможно, она просто уже не понимает, что делает - по крайней мере, так считают окружающие.
«В субботу она нас в квартиру не пустила. У нее так: первую дверь мы закрываем, а у нее вторая — деревянная. Она поворачивает “шлепер”, и мы уже не можем вставить ключ», — так о многолетних проблемах с уходом за сестрой рассказывает жительница Елгавы Мария.
Вместе с дочерью они регулярно присматривают за родственницей, у которой серьезные проблемы с психическим здоровьем. Дочь Марии — основной человек, который за ней следит, и в очередной раз тетя не пустила племянницу в квартиру: «Моя дочь звонит: “Тетя Зина, впустите”, говорит, “Я вам приготовила поесть”. А она отвечает: “Вы хотите меня преследовать? Хотите отправить в психиатрическую больницу?”»
Обе женщины решили, что Зине нужно время, чтобы успокоиться — такое поведение было не новым. Однако на следующий день дверь квартиры была не только закрыта, но и обгорела, и дочь Марии сразу вызвала спасателей. Они также выбили вторую дверь. Зина сидела в квартире, не понимая, что происходит: «(Degpunktā: А где была ваша сестра?) Моя сестра сидела в куртке. Сидела на кровати».
Сестра Марии не смогла объяснить, что случилось. Однако ясно, что — намеренно или случайно — она подожгла находившиеся в квартире бытовые вещи: огонь охватил площадь около пяти квадратных метров, а сама женщина отравилась дымом.
Сейчас 83-летняя женщина приходит в себя в Елгавской больнице. Семья решает, что делать дальше с лечением родственницы.