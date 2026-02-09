Прогулки по траве тоже за деньги? В Латвии обсуждают введение платы за отдых на природе

Сегодня доступ к природным территориям в Латвии в основном остается бесплатным, однако растущая нагрузка на леса, парки и охраняемые зоны заставляет задуматься о будущем. Эксперты намерены обсудить, кто и в каких случаях должен нести финансовую ответственность за сохранение природы — государство, муниципалитеты, бизнес или сами посетители.