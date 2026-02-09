"Гражданство должно значить больше": Швеция радикально усложняет путь к паспорту
В понедельник Швеция объявила о подготовке к введению более строгих правил натурализации. Новые меры предусматривают критерии «добропорядочного образа жизни» и финансовой стабильности, введение тестов на знание языка и основ государственного устройства, а также увеличение необходимого срока проживания в стране с пяти до восьми лет.
Если парламент одобрит эти изменения, новые правила вступят в силу 6 июня. При этом они будут распространяться и на тех претендентов, которые подали заявки на натурализацию ранее.
Получить паспорт слишком легко
Министр миграции Юхан Форшелл, представляющий консервативную Умеренную коалиционную партию, заявил журналистам, что на данный момент получить шведское гражданство слишком просто.
«Гражданство должно значить больше, чем сегодня», — подчеркнул Форшелл.
Он указал на то, что сейчас стать гражданином Швеции можно, прожив в стране всего пять лет, не зная ни слова по-шведски, ничего не понимая в устройстве шведского общества и не имея собственного дохода.
В качестве одного из недавних скандальных примеров министр привел случай, когда гражданство удалось получить человеку, находившемуся в следственном изоляторе по обвинению в убийстве.
Основные изменения:
- Срок проживания увеличивается с 5 до 8 лет.
- Криминальное прошлое: лица, судимые за преступления в Швеции или на родине, смогут подать прошение о гражданстве только через 17 лет после отбытия наказания (сейчас этот срок составляет 10 лет).
- «Добропорядочный образ жизни»: в гражданстве могут отказать лицам с большими долгами, наркозависимым, а также тем, в отношении кого действуют судебные ордеры об ограничении действий.
- Доходы: за исключением пенсионеров и студентов, ежемесячный доход претендента должен составлять не менее 20 000 крон (1874 евро).
- Экзамены: вводятся тесты на знание языка и основ общества, аналогичные тем, что действуют в Дании или США. Первые экзамены пройдут уже в августе.