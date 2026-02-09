«Lidl» снижает регулярные цены на товары для домашних животных
Сеть магазинов «Lidl» продолжает укреплять свое ценовое лидерство, значительно снижая регулярные цены на широкий ассортимент товаров для домашних животных – корма для кошек и собак, лакомства и средства по уходу. Благодаря скидкам до 25% «Lidl» помогает владельцам ежедневно заботиться о своих питомцах качественно и по выгодным ценам.

Независимо от того, живет ли дома кошка, собака или и то, и другое животное, «Lidl» предлагает широкий ассортимент, который теперь стал еще доступнее. «Домашние животные – это члены семьи, и мы хотим обеспечить доступность качественных кормов и средств по уходу по самым выгодным ценам. Поэтому мы продолжаем снижать именно регулярные цены, чтобы наши клиенты могли экономить в долгосрочной перспективе, не дожидаясь акций», – говорит руководитель проектов коммуникации «Lidl Latvija» Клинта Межапуке.

Снижение цен касается широкого ассортимента товаров для домашних животных – от сухого и влажного корма до наполнителя для кошачьих туалетов и лакомств для собак. Цена отдельных товаров снижена даже на 25%, что еще раз доказывает, что «Lidl» является одной из самых доступных розничных сетей в Латвии.

«Lidl» стремится каждый день предлагать клиентам стабильные и понятные цены, без краткосрочных уловок и сложных акций. Это подтверждают и данные независимых исследований – по данным исследования рынка «Seenext», «Lidl» уже несколько месяцев подряд предлагает одну из самых выгодных продуктовых корзин в Латвии.

Ранее сообщалось, что в начале года «Lidl» значительно снизил цены на косметику «Cien» и другие гигиенические и бытовые товары частных брендов, на широкий ассортимент кофе, на некоторые сорта чая, какао, молочные продукты, бананы, мясные и ореховые продукты, чипсы, попкорн и различные семена, а также на ряд популярных продуктов длительного хранения – муку, макароны, сахар и консервы. На прошлой неделе было объявлено о снижении цен на различные шоколадные продукты, а в конце прошлого года были снижены регулярные цены на сливочное масло, апельсиновый сок, сыр «Gouda» и ультрапастеризованное молоко.

