«Lidl» снижает регулярные цены на товары для домашних животных

Независимо от того, живет ли дома кошка, собака или и то, и другое животное, «Lidl» предлагает широкий ассортимент, который теперь стал еще доступнее. «Домашние животные – это члены семьи, и мы хотим обеспечить доступность качественных кормов и средств по уходу по самым выгодным ценам. Поэтому мы продолжаем снижать именно регулярные цены, чтобы наши клиенты могли экономить в долгосрочной перспективе, не дожидаясь акций», – говорит руководитель проектов коммуникации «Lidl Latvija» Клинта Межапуке.