В Латвии ожидаются морозы до -25 градусов: объявлены желтое и оранжевое предупреждения

В понедельник вечером и в ночь на вторник температура воздуха на большей части территории страны понизится до -17...-25 градусов, прогнозируют синоптики. На западе и севере Латвии морозы будут слабее: местами на побережье температура не опустится ниже -10 градусов. В некоторых районах страны образуются туман и иней, во многих местах сохранится ясная погода.