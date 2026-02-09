Реформа сработала? 90% рецептурных препаратов подешевели, но безрецептурные дорожают

Год назад противники реформы - аптеки и оптовики - рисовали мрачную картину распада фармацевтической отрасли. Однако, как показывают последние данные Министерства здравоохранения, хаоса не произошло. Из 3635 зарегистрированных в настоящее время рецептурных препаратов аптечная цена была снижена на 3285 препаратов (90%), повышена на 344 препарата, а для шести препаратов не изменилась. Повышение цен, как и ожидалось, наблюдается в самой дешевой ценовой группе - до пяти евро, где цены выросли в среднем на 21% или на 0,50 евро. Препараты в ценовой группе 5-10 евро подешевели на 0,92 евро. Цены на препараты дороже 10 евро снизились примерно на одну пятую.