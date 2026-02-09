В Латвии заблокированы очередные сайты с поддержкой российской армии

NEPLP получил информацию от компетентного государственного органа о том, что содержание, распространяемое на этих сайтах, противоречит интересам безопасности латвийского информационного пространства и национальной безопасности. Сайты распространяют одностороннюю и предвзятую информацию о войне России в Украине, мобилизуют информационную и общественную поддержку российских солдат, воюющих в Украине, укрепляют благоприятное понимание истории России, а также формируют чувство принадлежности и общее позитивное отношение к России.