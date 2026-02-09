Депутат предлагает обязать бизнес общаться с потребителями на латышском

В предложении предусмотрено, что поставщик услуг обеспечивает подготовку документов, необходимых для оказания услуг, используемые интерфейсы цифрового контента, а также возможность выбора языка в таких технических решениях, как приложение, веб-сайт, колл-центр или инфраструктура очного обслуживания, на латышском языке либо, если клиент согласен и продавец или поставщик услуг может это обеспечить, на официальном языке государства — члена Европейского союза или государства — кандидата в ЕС. «Права потребителя нарушены, если потребитель не получает информацию о товаре или услуге на государственном языке», — предусматривает предложение Пунтулиса.