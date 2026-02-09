Трагедия у соседей: в Литве от гриппа умер подросток, эпидемия переживает пик
В то время как Литва переживает пик распространения гриппа, болезнь унесла жизнь несовершеннолетнего — в Клайпедском уезде умер подросток 2012 года рождения.
Об этом со ссылкой на Национальный центр общественного здоровья сообщает портал Lrytas.lt. Умерший подросток не был вакцинирован против гриппа и имел сопутствующие заболевания.
Это первый случай смерти ребенка в этом сезоне; в предыдущий раз грипп унес жизнь ребенка в Литве в сезоне 2022–2023 годов, когда умер ребенок младшего школьного возраста. Согласно официальным данным, в этом сезоне грипп в соседней стране уже унес жизни 42 человек.
На прошлой неделе в литовские больницы были госпитализированы 320 пациентов с гриппом, официально зарегистрировано девять случаев смерти. Большинство умерших относились к группам риска в возрасте от 50 до 90 лет; у них были хронические заболевания, и они не были вакцинированы.
Данные свидетельствуют о том, что заболеваемость в Литве продолжает расти не только гриппом, но и острыми инфекциями верхних дыхательных путей, а также Covid-19. Общий показатель заболеваемости в стране достиг 1409 случаев на 100 000 жителей.
Эпидемический порог (более 1500 случаев на 100 000 жителей) уже превышен в 17 самоуправлениях. Самая высокая заболеваемость зафиксирована в Шяуляйском уезде, а самая низкая — в Паневежском регионе.