Трагедия у соседей: в Литве от гриппа умер подросток, эпидемия переживает пик

На прошлой неделе в литовские больницы были госпитализированы 320 пациентов с гриппом, официально зарегистрировано девять случаев смерти. Большинство умерших относились к группам риска в возрасте от 50 до 90 лет; у них были хронические заболевания, и они не были вакцинированы.