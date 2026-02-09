Пугающая тенденция: сколько людей в Латвии борются со склонностью к сексуальному насилию над детьми

В основе программы лежат принципы когнитивно-поведенческой терапии. Этот метод побуждает человека самостоятельно анализировать свое поведение и понимать его причины. Представитель центра Dardedze Анда Авена указывает на прямую связь между цифровым контентом и физической угрозой — данные показывают, что почти половина тех, кто регулярно потребляет материалы сексуального насилия над детьми, задумывались о том, чтобы вступить в контакт с реальными детьми. Таким образом, снижение этой тенденции в цифровой среде напрямую снижает риск физического насилия в обществе.