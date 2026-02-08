Российская оппозиция при ПАСЕ выпустила первое заявление, в котором призвала создать трибунал для "фашистской России"
Участники платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблее Совета Европы выпустили первое совместное заявление. Об этом сообщает "Медуза".
Авторы документа под названием «О поддержке безопасности и обороноспособности Украины и ответственности России за агрессию» полагают, что безопасность Европы невозможно обеспечить без немедленных мер по обеспечению безопасности Украины и без долгосрочных усилий по предотвращению новой агрессии.
"Россия фашистская представляет собой системную угрозу европейскому правопорядку, поскольку является государством-агрессором. Международная поддержка Украины, в том числе военная, со стороны государств — членов Совета Европы и их союзников, выступает фундаментом устойчивого мира в Европе", - говорится в заявлении.
В заявлении также говорится, что «мир будет устойчивым, только если Россия понесет ответственность за совершенные преступления».
Подписанты выражают поддержку созданию трибунала под эгидой Совета Европы, а также любым государственным, общественным и частным инициативам, «направленным на противостояние российской агрессии». Также в документе выражена поддержка идее использования замороженных активов РФ на восстановление и укрепление обороноспособности Украины.
"Под заявлением стоят подписи 14 из 15 участников платформы — всех, кроме Любови Соболь. Почему она не подписала документ, неясно", - сообщает "Медуза".