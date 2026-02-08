Российская оппозиция при ПАСЕ выпустила первое заявление, в котором призвала создать трибунал для "фашистской России"

Авторы документа под названием «О поддержке безопасности и обороноспособности Украины и ответственности России за агрессию» полагают, что безопасность Европы невозможно обеспечить без немедленных мер по обеспечению безопасности Украины и без долгосрочных усилий по предотвращению новой агрессии.