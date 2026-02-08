Большинство участников языкового проекта освоили латышский на базовом уровне.
Более 400 граждан третьих стран за 2,5 года выучили латышский язык
В рамках проекта, который реализует общественная организация «Центр развития образования» (IAC), за два с половиной года латышский язык освоили более 400 граждан третьих стран, сообщила агентству LETA представитель IAC Линда Клуша.
Участникам проекта «Saruna LV jeb Saprasties, runāt nākotnei Latvijā» предлагались 120 учебных часов, языковые клубы и возможность получить сертификат, подтверждающий знания языка.
С августа 2023 года по январь этого года в проекте участвовали люди из 53 стран, не входящих в Европейский союз и Европейскую экономическую зону. Больше всего участников было среди граждан России, Индии, Украины, Вьетнама, Беларуси, Турции и Китая.
Всего обучение начали более 600 новых приезжих, а завершили 414. Две трети участников освоили латышский язык на базовом уровне. Более 200 человек получили сертификат о владении государственным языком.
Проект реализован при финансовой поддержке Европейского союза и государства Латвия.