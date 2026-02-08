К концу недели в Латвии потеплеет: температура местами приблизится к 0

Во вторник солнце временами будут закрывать облака, а в среду небо станет в основном облачным. Погодные условия в эти дни будут стабильными: осадки не ожидаются, ветер останется слабым. Во вторник и среду днем на большей части территории воздух прогреется до -7…-12 градусов, а на побережье и в среду также в западных районах температура будет еще на несколько градусов выше.