К концу недели в Латвии потеплеет: температура местами приблизится к 0
Новая неделя начнется с более сильных морозов, однако к концу недели ожидается небольшая оттепель, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Первая неделя февраля была холодной: в отдельные ночи и утром местами наблюдался очень сильный мороз. Холодная погода повлияла и на образование льда в водоемах. В Рижском заливе и у побережья сформировался лед, а под влиянием восточного ветра местами на западном берегу наблюдаются ледяные нагромождения.
По сравнению с немного более теплыми выходными в начале новой недели мороз снова усилится. Высока вероятность, что по ночам местами температура будет опускаться до -24 градусов. Во второй половине недели, по мере усиления влияния циклона, погодные условия заметно изменятся: увеличится количество осадков, ветер станет порывистее и потеплеет.
В понедельник небо временами будет затягивать облаками, но осадки не ожидаются. Подует слабый южный ветер, а в утренние часы в отдельных районах сохранится туман. Днем в Латвии температура повысится до -6…-11 градусов, а местами на побережье воздух прогреется до -5…-6 градусов.
В Риге день будет сухим и преимущественно солнечным. При слабом южном ветре воздух прогреется до -7…-8 градусов.
Во вторник солнце временами будут закрывать облака, а в среду небо станет в основном облачным. Погодные условия в эти дни будут стабильными: осадки не ожидаются, ветер останется слабым. Во вторник и среду днем на большей части территории воздух прогреется до -7…-12 градусов, а на побережье и в среду также в западных районах температура будет еще на несколько градусов выше.
Во второй половине недели к Латвии с запада приблизится циклон — из-за этого во многих местах ожидаются снег и мокрый снег. При преобладании юго-западного и южного ветра у моря ветер будет порывистым.
Во второй половине недели температура заметно повысится: местами столбик термометра будет колебаться около нулевой отметки.