Рига планирует выделить Украине 100 000 евро на поддержку энергетики

В понедельник, 9 февраля состоится заседание Рижской думы, на котором будет принято решение о пожертвовании Украине 100 000 евро. Как говорится в проекте решения, Рижская дума получила просьбы от Киевской областной государственной администрации, Европейского комитета регионов и посольства Украины в Латвии о срочной и конкретной поддержке Украины в сложившейся чрезвычайной ситуации в украинском энергетическом секторе.