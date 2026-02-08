Рига планирует выделить Украине 100 000 евро на поддержку энергетики
Рижская дума в понедельник рассмотрит вопрос о выделении 100 000 евро Украине в ответ на просьбы о срочной поддержке энергетического сектора, пострадавшего от продолжающихся российских атак.
В понедельник, 9 февраля состоится заседание Рижской думы, на котором будет принято решение о пожертвовании Украине 100 000 евро. Как говорится в проекте решения, Рижская дума получила просьбы от Киевской областной государственной администрации, Европейского комитета регионов и посольства Украины в Латвии о срочной и конкретной поддержке Украины в сложившейся чрезвычайной ситуации в украинском энергетическом секторе.
Украина нуждается в генераторах, когенерационных установках, системах хранения энергии или эквивалентном техническом оборудовании. Поэтому самоуправление планирует перечислить 100 000 евро из резервного фонда Рижской думы в фонд Ziedot.lv для поддержки Украины.
"Продолжающиеся атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины намеренно лишают гражданское население тепла, света и основных услуг в разгар суровой зимы, - заявила комиссар ЕС по вопросам равенства Хаджи Лабиб. - Их цель - сломить дух Украины. Это не получится".