В стране Средней Азии стали задерживать тех, кто оказывал помощь украинской армии
Как сообщают украинские СМИ, Туркменистан начал проверять телефоны граждан на наличие пожертвований для ВСУ при въезде в страну. Спецслужбы допрашивают граждан, возвращающихся из Европы, и выявляют тех, кто финансировал украинскую армию.
Как сообщает Радио Свобода/Азатлык, Министерство национальной безопасности Туркменистана усилило работу по выявлению граждан, которые переводили средства украинской армии. По словам собеседников издания, сотрудники МНБ проверяют телефоны и допрашивают граждан, которые возвращаются в Туркменистан или были депортированы из других стран, в частности ЕС.
Выявлено семь человек, которые делали добровольные пожертвования ВСУ. Силовики, как утверждается, запугивали их и угрожали уголовным преследованием по статье о вербовке наемника, его обучение или финансирование. Два человека якобы должны были заплатить взятку в пять тысяч евро.
Также спецслужба пытается выявить туркменов за рубежом, которые оказывают финансовую помощь украинским военным, в частности в Восточной Европе – Румынии и Польше. Бывших военных лишают биометрических паспортов и приказывают не участвовать в войне в Украине.
Власти Туркменистана официально не сообщали о количестве граждан, воюющих в Украине. Но украинский проект "Хочу жить" в мае 2025 года опубликовал имена не менее 170 туркменов, которые якобы воюют на стороне российской армии, а в августе 2025-го сообщил о 122 завербованных Россией туркменов.