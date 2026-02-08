Схемы обхода антироссийских санкций становятся сложнее и опаснее для Латвии
Латвийская Служба госбезопасности (VDD) предупреждает: нарушители санкций продолжают изобретать всё более изощрённые схемы обхода ограничений ЕС, что усиливает риски для экономической безопасности страны и требует значительных ресурсов для их выявления и пресечения.
Нарушители санкций продолжат разрабатывать новые схемы их обхода, делая их все более сложными и трудно обнаруживаемыми, прогнозирует Служба государственной безопасности в своем годовом отчете за 2025 год.
В 2025 году по-прежнему представляли значительные риски трансграничные бизнес-операции местных и иностранных предпринимателей с товарами, подпадающими под ограничения ЕС на импорт или экспорт в восточном направлении. По оценке VDD, повышенные риски нарушения санкций сохраняются для торговли санкционными товарами со странами Азии и Ближнего Востока, которые не ввели торговые ограничения с Россией.
Недобросовестные предприниматели в прошлом году по-прежнему пытались скрыть истинное содержание деловых операций и взаимоотношений с Россией в целях получения прибыли, отмечает VDD.
В прошлом году СГБ возбудила 22 уголовных дела по подозрению в нарушении санкций ЕС в отношении России или Беларуси. Как и в 2024 году, большинство из них, а именно десять, были возбуждены по подозрению в несанкционированном оказании услуг российским компаниям на территории России или дистанционно с нашей территории.
По прогнозам VDD, экономическая безопасность Латвии будет и дальше подвергаться риску обхода санкций, связанному с потоками товаров на восток. Нарушители санкций продолжат разрабатывать новые схемы обхода, делая их все более сложными и трудно обнаруживаемыми. Соответствующим службам Латвии необходимо будет продолжать вкладывать значительные ресурсы в выявление, расследование и предотвращение уклонения от санкций.
По оценке VDD, Латвии следует и впредь придерживаться твердой позиции, направленной на дальнейшее сокращение экономического присутствия России и Беларуси. VDD не прогнозирует значительного притока инвестиций из недружественных Латвии стран. В то же время потоки капитала, связанные с этими странами, по-прежнему будут представлять риски.