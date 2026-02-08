Схемы обхода антироссийских санкций становятся сложнее и опаснее для Латвии

В прошлом году СГБ возбудила 22 уголовных дела по подозрению в нарушении санкций ЕС в отношении России или Беларуси. Как и в 2024 году, большинство из них, а именно десять, были возбуждены по подозрению в несанкционированном оказании услуг российским компаниям на территории России или дистанционно с нашей территории.