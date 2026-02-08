ФОТО: спортсмены и рижане в восторге от снежного парка, который на один день появился в Риге

В течение дня посетителей радовали не только соревнования, но и выступления диджеев, зона street food, а также вечеринка у магазина Backdoor Market. Мероприятие было реализовано при финансовой поддержке программы софинансирования Рижского самоуправления «Поддержка коммерсантов в организации публичных мероприятий» и было бесплатным.