Сноупарк во дворе творческой фабрики Veldze (7.02.26)
В субботу, 7 февраля, в рамках мероприятия Backdoor Market Snow Day двор творческой фабрики Veldze в Риге на один день ...
В Латвии
Сегодня 10:13
ФОТО: спортсмены и рижане в восторге от снежного парка, который на один день появился в Риге
В субботу, 7 февраля, в рамках мероприятия Backdoor Market Snow Day двор творческой фабрики Veldze в Риге на один день превратился в площадку для зимних видов спорта.
В рамках мероприятия прошли соревнования по сноуборду и фристайл-лыжам, которые собрали как представителей зимних видов спорта, так и зрителей. В выступлениях спортсменов оценивались сложность трюков, техника и стиль, предлагая динамичный и визуально впечатляющий опыт и для зрителей.
В течение дня посетителей радовали не только соревнования, но и выступления диджеев, зона street food, а также вечеринка у магазина Backdoor Market. Мероприятие было реализовано при финансовой поддержке программы софинансирования Рижского самоуправления «Поддержка коммерсантов в организации публичных мероприятий» и было бесплатным.