Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
В воскресенье в Латвии ожидается преимущественно солнечная погода
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье в Латвии ожидается умеренно холодная и преимущественно солнечная погода.
В воскресенье облачность будет небольшой, и день пройдёт без осадков. Сохранится слабый или умеренный северо-восточный, восточный ветер. Температура воздуха будет колебаться от -6 до -10 градусов, а в Курземе - от -4 до -6 градусов.
В Риге сегодня будет сухо и преимущественно солнечно. Сохранится слабый северо-восточный, восточный ветер. Температура поднимется до -5, -7 градусов.