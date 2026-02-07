В Латвии
Сегодня 18:16
Воскресенье в Латвии будет солнечным
Ночь в Латвии пройдет спокойно и без осадков. Морозы сохранятся, особенно в Риге, где к утру температура опустится до -11…-13°, но днем при солнце станет заметно легче — до -5…-7°.
В течение ночи облачность с севера будет постепенно уменьшаться, осадки не ожидаются. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный, восточный ветер. Температура воздуха понизится до -6…-11°, на побережье Курземе будет немного теплее.
В Риге — облачно, без осадков, с середины ночи небо начнет проясняться. Подует слабый северо-восточный, восточный ветер, воздух остынет до -11…-13°.
Днем облачность будет небольшой, осадков не ожидается. Сохранится слабый до умеренного северо-восточный, восточный ветер. Температура воздуха составит -6…-10°, в Курземе — -4…-6°.
В Риге день будет сухим и в основном солнечным. Ветер останется слабым северо-восточным, восточным, температура поднимется до -5…-7°.