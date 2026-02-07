История Tokyo City в Латвии подошла к финалу: сеть, принадлежавшая россиянину, исключили из Регистра предприятий

В VID тогда заявляли, что в ходе налогового администрирования выявили «переход предприятий» между несколькими компаниями, работавшими в Риге. Из-за этого служба и приняла решение о взыскании просроченных налогов более чем на 10 млн евро в бесспорном порядке. Под «переходом предприятия» подразумевается ситуация, когда ресурсы — сотрудники, имущество, активы и другие элементы бизнеса — переносятся в новую компанию, а деятельность продолжается, но уже без прежних долгов.