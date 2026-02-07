История Tokyo City в Латвии подошла к финалу: сеть, принадлежавшая россиянину, исключили из Регистра предприятий
У сети общественного питания Tokyo City в Латвии завершилась история с неплатежеспособностью: суд прекратил процесс, потому что компания выполнила план расчетов с кредиторами. Об этом говорится в данных Реестра неплатежеспособности.
Решение 29 января принял Видземский районный суд Риги. А уже 4 февраля, согласно информации Firmas.lv, компанию Tokyo City исключили из Регистра предприятий.
Напомним, еще в сентябре 2021 года все рестораны Tokyo City и служба доставки внезапно остановили работу. Причиной стали действия Службы госдоходов (VID). Тогда в компании объясняли, что налоговые претензии появились из-за трех других фирм — Resto Court, Stollons и Restograd. Эти предприятия, по данным Tokyo City, были ликвидированы в 2019 году и ранее работали в Латвии по похожей франшизе.
Исполнительный директор Tokyo City Галина Гайле рассказывала: VID решил взыскать долги тех компаний — около 10,5 млн евро — именно с Tokyo City, считая ее «правопреемником» по налоговым обязательствам. В августе 2021 года, по словам Гайле, Tokyo City получила решение о принудительном взыскании, а вскоре после этого были заблокированы основные расчетные счета. Фактически это и остановило работу сети.
Переговоры с VID, как утверждала Гайле, длились три недели. В качестве вариантов решения предлагались либо процесс правовой защиты (TAP), либо график добровольных выплат. При этом, по ее словам, каждый день начислялись дополнительные штрафные проценты — около 5000 евро в сутки.
В VID тогда заявляли, что в ходе налогового администрирования выявили «переход предприятий» между несколькими компаниями, работавшими в Риге. Из-за этого служба и приняла решение о взыскании просроченных налогов более чем на 10 млн евро в бесспорном порядке. Под «переходом предприятия» подразумевается ситуация, когда ресурсы — сотрудники, имущество, активы и другие элементы бизнеса — переносятся в новую компанию, а деятельность продолжается, но уже без прежних долгов.
В материалах также указано, что Tokyo City принадлежала гражданину России Алексею Слузову. По данным за 2020 год оборот компании составлял 7,059 млн евро, прибыль — 473 580 евро.