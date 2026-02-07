Люди спят, укрывшись на станции метро, во время ночного ракетного и дронового удара России по Киеву.
В мире
Сегодня 10:01
Россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины
Россия ночью осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины и другие объекты, вызвав перебои с электроснабжением по всей стране, в субботу сообщает компания Ukrenergo.
В компании указали, что атака еще продолжается, а восстановительные работы начнутся, как только ситуация это позволит.
Ракетные и дроновые удары были в основном направлены на Хмельницкую, Ровненскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области на западе Украины, а также на Винницкую область в центральной части страны.
Россияне атаковали подстанции и линии электропередачи, а также две теплоэлектростанции, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.