Скоро запахнет весной? Фенолог называет даты, когда погода может "сделать кульбит"

Он отмечает, что месяц метелей в этом году, по всей видимости, будет в основном с небольшими и умеренными морозами. Дни с температурой около нуля будут быстро сменяться морозными днями. По его словам, во второй половине февраля, в новолуние (17 февраля), возможны дни с оттепелями. В конце февраля, на растущей луне (24 февраля), в солнечные дни мы, возможно, почувствуем и первые весенние намёки — когда снег уже будет пахнуть весной. Но до настоящей весны ещё далеко.