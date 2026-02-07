Задержки Vivi продолжаются и этой зимой: пассажиры жалуются, а Pasažieru vilciens объясняет причины

Жительница Тукумса, которая работает в Риге, рассказала Latvijas Avīze о своей недавней поездке на электричке. Обычно женщина ездит в столицу на автомобиле, но машина оказалась в сервисе, поэтому она решила воспользоваться поездом. Добраться до Риги на электричке она пыталась дважды, но оба раза безуспешно. В субботу, 31 января, запланированная поездка всей семьей на поезде со станции Тукумс I (в 13:50) превратилась в утомительное ожидание и закончилась возвращением домой. Сначала на станции сообщили о небольшом опоздании, а далее отклонение от графика только увеличивалось. Аналогично закончилась и ее поездка на работу в Ригу утром 2 февраля. Поезд, который должен был отправиться со станции Тукумс I в 6:04, так и не появился. Женщина вернулась домой и воспользовалась возможностью удаленной работы.