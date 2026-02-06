Maxima выпустила заявление, связанное с карточкой клиента Paldies

Директор маркетингового департамента Maxima Latvija Гундега Лаугале заявила, что компания очень серьезно относится к вопросам безопасности данных и в повседневной работе тесно сотрудничает с Государственной инспекцией по защите данных. По ее словам, для обеспечения безопасности данных компания реализует ряд мер: постоянно мониторит и обновляет работу IT-систем, соблюдает строгие процедуры обработки и защиты данных, регулярно проводит обучение сотрудников, укрепляя понимание информационной безопасности и ответственного обращения с данными, а также информирует покупателей.