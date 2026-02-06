Maxima выпустила заявление, связанное с карточкой клиента Paldies
Розничная компания SIA Maxima Latvija выявила отдельные случаи несанкционированного доступа к аккаунтам программы лояльности Maxima Paldies. В компании отмечают, что утечки данных из базы Maxima не зафиксировано.
Чтобы усилить безопасность аккаунтов Paldies, Maxima Latvija призывает сменить текущий пароль на новый, соответствующий базовым принципам надежного пароля. Например, он должен содержать не менее восьми символов и включать как минимум три элемента из следующих: заглавные буквы, строчные буквы, цифры, символы.
Одновременно Maxima Latvija призывает не передавать свои данные для входа третьим лицам.
Директор маркетингового департамента Maxima Latvija Гундега Лаугале заявила, что компания очень серьезно относится к вопросам безопасности данных и в повседневной работе тесно сотрудничает с Государственной инспекцией по защите данных. По ее словам, для обеспечения безопасности данных компания реализует ряд мер: постоянно мониторит и обновляет работу IT-систем, соблюдает строгие процедуры обработки и защиты данных, регулярно проводит обучение сотрудников, укрепляя понимание информационной безопасности и ответственного обращения с данными, а также информирует покупателей.
Если в аккаунте Paldies замечены любые несанкционированные действия или получены сообщения от имени Maxima Latvija, надежность которых вызывает сомнения, компания призывает проверять точность информации на сайте maxima.lv или связываться с Maxima.