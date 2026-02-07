Страна ЕС существенного ограничит пересечение границы с РФ

В ноте поясняется, что 5 февраля правительство Эстонии приняло решение внести изменения в постановление № 205 от 25 июня 2002 года «О пограничных пунктах, открытых для международного сообщения» и закрыть пограничные пункты «Лухамаа» и «Койдула» в ночное время (с 19:00 до 7:00) на срок до трех месяцев.