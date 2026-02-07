Суд в ЕС признал законной конфискацию автомобилей, ввезенных из России

Причиной такого постановления стал иск россиянина, проживающего в Дюссельдорфе. В судебных материалах говорится, что в январе 2023 года он купил в России автомобиль и зарегистрировал его на свое имя. Позднее он въехал на новом авто в Польшу, а оттуда машину перевезли без номерных знаков в Дюссельдорф.