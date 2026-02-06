Скучать по родине станет легче: немного грантов - и связь диаспоры с Латвией крепче
Где бы ни жили латыши — в Афинах, Лондоне, Бразилии или Канаде, — связь с Латвией можно поддерживать не только ностальгией, но и вполне конкретными проектами. В этом помогает Фонд общественной интеграции (SIF), который в рамках программы поддержки диаспоры одобрил 14 проектов, направленных на то, чтобы латыши за границей не чувствовали себя слишком уж «далеко от дома».
Идея простая: сохранить связь с Латвией, укрепить национальную идентичность и помочь диаспоре самоорганизоваться — чтобы общины не существовали исключительно в виде чатов «где купить гречку» и редких праздников.
«Латыши по всему миру — это одно сообщество, независимо от расстояний», — напоминает директор секретариата SIF Инесе Калване. По её словам, поддержка инициатив диаспоры помогает не только сохранить латышскую идентичность, но и вовлекать в общественную жизнь новые поколения, которые уже могут знать Латвию больше по рассказам родителей, чем по собственному опыту.
Финансирование получат самые разные организации — от «Круга друзей латышей в Афинах» и Daugavas Vanagi в Германии и Великобритании до латышских объединений во Франции, Канаде, Бразилии и общеевропейских структур. В списке — и молодёжные объединения, и фонды, и даже музей с исследовательским центром «Латыши в мире».
На что пойдут деньги? На всё то, без чего современная диаспора жить уже не может: цифровые базы данных, онлайн-коммуникации, учебные материалы для латышских школ за рубежом, поддержку языка, гражданскую активность и сотрудничество с Латвией. Молодёжи обещают даже возможность поучаствовать в развитии государственного управления — чтобы связь с родиной была не только эмоциональной, но и практической.
Общий бюджет всех поддержанных проектов составил 179 120 евро, при этом максимальное финансирование одного проекта — 15 тысяч евро. Получить поддержку могли только те организации, для которых работа с диаспорой — не хобби, а основная цель.