Что появится на дамбе AB: в Риге выбирают лучший проект развития территории у Даугавы
В организованном Департаментом городского развития Рижского самоуправления конкурсе эскизных проектов «Развитие общественного пространства на дамбе AB» подано 7 предложений. На этой неделе жюри начнет оценку поступивших работ, а результаты планируется объявить в начале апреля.
Цель конкурса — найти лучшее решение для развития территории дамбы AB, создав качественное общественное открытое пространство, способствуя полноценному использованию набережной и интегрируя в городскую среду символы национальной идентичности и государственности.
Представленные участниками проекты рассмотрит жюри, оценивая целостность характера дамбы AB, ландшафтное качество, соответствие решений масштабу окружающей среды и их уместность в контексте исторического центра Риги и ландшафта Даугавы, предложенную тематическую концепцию территории, разнообразие культурно-развлекательной программы, а также интеграцию в ландшафт и функциональную планировку дамбе AB места, представляющего личность и ценности Яниса Чаксте.
«У дамбы большой потенциал стать качественным и представительским общественным пространством. Ожидаю, что представленные на конкурс предложения подтвердят высокий профессионализм, разнообразие взглядов и ответственное отношение к развитию городской среды. Это место в центре города, где развевается государственный флаг и которое находится напротив Старой Риги и Рижского замка — резиденции президента, заслуживает стать доступным, визуально привлекательным и укрепляющим государственную идентичность пространством», — отметил председатель Комитета по развитию города Рижской думы Эдгарс Бергхолц.
До объявления результатов будет сохранена анонимность участников конкурса. Итоги планируется обнародовать в начале апреля этого года.
Общий призовой фонд конкурса составляет 16 000 евро. Победителю (1-е место) будет присуждена премия 8000 евро, за 2-е место — 5000 евро, за 3-е место — 3000 евро.