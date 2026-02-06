Что появится на дамбе AB: в Риге выбирают лучший проект развития территории у Даугавы

«У дамбы большой потенциал стать качественным и представительским общественным пространством. Ожидаю, что представленные на конкурс предложения подтвердят высокий профессионализм, разнообразие взглядов и ответственное отношение к развитию городской среды. Это место в центре города, где развевается государственный флаг и которое находится напротив Старой Риги и Рижского замка — резиденции президента, заслуживает стать доступным, визуально привлекательным и укрепляющим государственную идентичность пространством», — отметил председатель Комитета по развитию города Рижской думы Эдгарс Бергхолц.