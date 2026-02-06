В Латвии
Сегодня 18:02
В Риге в субботу возможен небольшой снег, потеплеет до -4 градусов
В субботу местами в Латвии ожидается солнечный день, в некоторых регионах возможен небольшой снег, прогнозируют синоптики.
Больше осадков выпадет ночью в Латгале и Селии. Будет дуть слабый и умеренный восточный ветер, температура воздуха составит -5…-9 градусов, на севере Видземе - до -13 градусов. Днем будет преобладать слабый и умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха повысится до -2…-7 градусов.
В Риге возможен небольшой снег, облачность уменьшится. Температура воздуха в столице составит от -6 градусов ночью до -4 градусов днем.