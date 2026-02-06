В Риге в субботу возможен небольшой снег, потеплеет до -4 градусов

Больше осадков выпадет ночью в Латгале и Селии. Будет дуть слабый и умеренный восточный ветер, температура воздуха составит -5…-9 градусов, на севере Видземе - до -13 градусов. Днем будет преобладать слабый и умеренный северо-восточный ветер, температура воздуха повысится до -2…-7 градусов.