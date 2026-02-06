Гордость Елгавы на грани вымирания: диким лошадям Пилссалы критически не хватает корма
Знаменитые дикие лошади острова Пилссала в Елгаве оказались на грани голода из-за нехватки сена. Финансирование урезали вдвое, дождливое лето испортило урожай, а смотритель просит помощи у местных жителей и фермеров.
По ряду объективных причин у гордости Елгавы — лошадей острова Пилссала — критически не хватает сена. Обычно скромный, но всегда деятельный смотритель Эйнар Нордманис пытается решить эту проблему своими силами, однако очень пригодилась бы помощь жителей Елгавы и окрестных фермеров, готовых присоединиться к заготовке кормовых запасов для примерно 90 животных, сообщает местное издание Jelgavniekiem.lv.
В публикации говорится, что несколько лет назад государство сократило средства, предназначенные для лошадей острова Пилссала, почти в два раза, и ежемесячно Нордманис получает на их содержание лишь 1249 евро. В настоящее время расходы на кормление лошадей в день составляют около 100 евро, таким образом полученное финансирование даже не может их покрыть. Ситуацию усугубило и то, что дождливое лето прошлого года не позволило скосить и привезти необходимое количество сена, в результате чего заготовленные запасы закончились, а пополнение найти не так просто.
Ситуацию осложняет и то, что, кроме сена, лошади практически ничего больше не едят — смотритель годами экспериментировал с силосом, но ничего не получилось — к чему дикие красавцы привыкли с детства, того и придерживаются.
В настоящее время в стаде около 90 лошадей разного возраста, и их количество увеличится, поскольку зима — это время, когда на свет появляются жеребята. Один уже родился — в холодную февральскую ночь.
"Скажем так, без сена все не умрут с голоду, но число погибших точно будет больше, чем обычно," — грустно прогнозирует Нордманис.
Как сообщает сайт Регионального туристического центра Елгавы visit.jelgava.lv, природный заповедник Lielupes palienes pļavas был создан в 1999 году, однако с 2004 года эта территория включена в сеть особо охраняемых природных территорий европейского значения NATURA 2000 как площади, важные для защиты диких птиц, природных биотопов и видов растений в Латвии и во всей Европе. На территории острова Пилссала находится деревянная смотровая башня высотой 19,2 метра, с которой открывается захватывающая панорама на две реки и город. В августе 2007 года на лугах поймы Лиелупе нашли новый дом 16 диких лошадей породы Konik Polski из Нидерландов. Они полностью обжили территорию острова Пилссала и появляются до южной части острова — окрестностей Елгавского дворца.