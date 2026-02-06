В Адажском крае дети в муниципальных садах смогут бесплатно обучаться плаванию

Отмечается, что проект решения вызвал широкие дискуссии, однако был поддержан: восемь депутатов проголосовали "За", а семь — воздержались. Большинство депутатов сочло, что в крае, богатом водоемами, безопасность детей на воде является приоритетом, а бесплатное обучение плаванию будет способствовать посещаемости занятий в бассейне и желанию освоить навыки плавания.