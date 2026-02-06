Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 13:33
В Адажском крае дети в муниципальных садах смогут бесплатно обучаться плаванию
На внеочередном заседании думы Адажского края были внесены изменения в плату за аренду помещений и плату за услуги в местных дошкольных образовательных учреждениях Riekstiņš, Strautiņš, Mežavēji и Piejūra. Изменения предусматривают обеспечение бесплатного обучения плаванию для воспитанников этих учреждений.
Отмечается, что проект решения вызвал широкие дискуссии, однако был поддержан: восемь депутатов проголосовали "За", а семь — воздержались. Большинство депутатов сочло, что в крае, богатом водоемами, безопасность детей на воде является приоритетом, а бесплатное обучение плаванию будет способствовать посещаемости занятий в бассейне и желанию освоить навыки плавания.
В ряде дошкольных образовательных учреждений обучение плаванию также обеспечивается вне учебного времени, в том числе для детей вместе с их родителями. Эта услуга является платной.