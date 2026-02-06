Запреты есть, но не работают: дети до 13 лет массово заводят аккаунты вопреки правилам платформ

Насколько быстро и широко такие меры будут реализованы, зависит от политиков и общественного мнения в каждой конкретной стране, однако все отчетливее формируется консенсус о необходимости действий. Цели этих инициатив продиктованы здравым смыслом - защитить детей и молодежь от кибермобинга, вредного или не соответствующего возрасту контента, манипулятивных и коммерчески вредных практик, а также от других онлайн-рисков и негативного воздействия на физическое и психическое здоровье, которое может быть вызвано или усугублено чрезмерным использованием социальных сетей, сообщает LETA+.