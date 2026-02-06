Следующая неделя в Латвии будет на 6-7 градусов холоднее нормы

В субботу местами пройдет небольшой снег, больше осадков ожидается на юге страны, днем во многих районах Латвии выглянет солнце. Будет дуть слабый до умеренного восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью и утром составит -5…-9 градусов, в Северном Видземе — до -13 градусов. Днем воздух прогреется до -3…-8 градусов.