Следующая неделя в Латвии будет на 6-7 градусов холоднее нормы
Ночь на субботу в Латвии еще будет сравнительно теплой, однако в некоторые последующие ночи мороз снова усилится, прогнозируют синоптики.
В субботу местами пройдет небольшой снег, больше осадков ожидается на юге страны, днем во многих районах Латвии выглянет солнце. Будет дуть слабый до умеренного восточный, северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью и утром составит -5…-9 градусов, в Северном Видземе — до -13 градусов. Днем воздух прогреется до -3…-8 градусов.
В воскресенье и понедельник в основном ожидается солнечная погода, станет холоднее: в ночь на понедельник во многих местах страны столбик термометра может опуститься до -20…-25 градусов.
В продолжение следующей недели Латвия окажется на границе между теплым воздухом на юге и холодом на севере. Вероятнее всего, теплый воздух Латвии не достигнет. В конце недели возможно большее количество осадков.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, следующая неделя в Латвии ожидается на шесть–семь градусов холоднее нормы, а через неделю температура может быть примерно на четыре градуса ниже среднего показателя 1991–2020 годов. Временами ожидается снег.