Аварии и происшествия
Сегодня 00:10
Пожар в Кулдиге оставил семью без жилья: один человек пострадал и попал в больницу
В Кулдиге одна семья осталась без жилья после пожара в частном доме. Еще до рассвета в доме все было в порядке, однако вскоре пламя и дым заполнили район частной застройки на улице Вентас. Один из жителей пострадал, потому что слишком долго оставался в помещениях.
Соседи с сочувствием наблюдали, как спасатели ищут очаги возгорания в доме на улице Вентас. Сначала из здания валили густые клубы дыма, среди которых было видно огонь. Тем временем полностью уничтожена внутренняя часть дома. Один из соседей рассказал, что утром ничто не предвещало беды, которая позже быстро охватила здание, сообщает «Degpunktā».
«В восемь утра я уехал на работу, все было спокойно и в порядке. Там жила пожилая женщина, около 70 лет, и сын», — говорит сосед.
Пожарные работали на месте более трех часов. По данным служб, горели первый этаж здания, конструкции крыши и домашние вещи на площади 80 квадратных метров.
Пострадавшего в стабильном состоянии медики доставили в больницу.