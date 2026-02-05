Пожар в Кулдиге оставил семью без жилья: один человек пострадал и попал в больницу

Соседи с сочувствием наблюдали, как спасатели ищут очаги возгорания в доме на улице Вентас. Сначала из здания валили густые клубы дыма, среди которых было видно огонь. Тем временем полностью уничтожена внутренняя часть дома. Один из соседей рассказал, что утром ничто не предвещало беды, которая позже быстро охватила здание, сообщает «Degpunktā».