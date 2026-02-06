Орнитологи признали: значительная часть птиц гибнет зимой независимо от подкормки

Представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс рассказал, что в кормушку можно класть зерновые смеси, личинки, мясо и подвешивать необработанное сало. А свежие фрукты и овощи не рекомендуются, потому что они быстро замерзают. Он также подчеркивает, что желательно, чтобы у кормушки была крыша, чтобы корм не намокал и не был доступен с земли, а также что нужно регулярно убирать просыпавшийся корм, чтобы не привлекать грызунов.