Орнитологи признали: значительная часть птиц гибнет зимой независимо от подкормки
Зимой многие жители Латвии ставят кормушки, надеясь помочь птицам пережить морозы, но специалисты предупреждают: одна только кормушка не гарантирует выживание.
Независимо от того, есть ли поблизости кормушка, значительная часть птиц зимой погибает, признал в разговоре с агентством LETA председатель правления Латвийского орнитологического общества, орнитолог Виестурс Керус.
В то же время Керус рекомендует продолжать подкармливать птиц так, как это делали до сих пор, и подчеркивает: если подкормка начата, ее нужно продолжать каждый день до весны, чтобы птицы не тратили лишнюю энергию, перелетая к кормушке.
Представитель Рижского зоопарка Марис Лиелкалнс рассказал, что в кормушку можно класть зерновые смеси, личинки, мясо и подвешивать необработанное сало. А свежие фрукты и овощи не рекомендуются, потому что они быстро замерзают. Он также подчеркивает, что желательно, чтобы у кормушки была крыша, чтобы корм не намокал и не был доступен с земли, а также что нужно регулярно убирать просыпавшийся корм, чтобы не привлекать грызунов.
Чтобы увидеть у кормушки большее разнообразие птиц, Лиелкалнс советует размещать ее подальше от окон дома.
Керус отмечает, что природа адаптировалась к суровым условиям: у видов с высокой естественной смертностью птицы откладывают больше яиц и выводят больше птенцов. Например, у большой синицы в год может быть два выводка — в среднем в сумме около 18 яиц. Он рассказывает, что у больших синиц есть прямые конкуренты за гнездовые места — черные мухоловки, которые зимуют в Африке. «Синицы готовы рисковать высокой смертностью зимой, чтобы первыми занять места для гнездования и рассчитывать на лучшие успехи в размножении», — поясняет орнитолог.
Лиелкалнс предупреждает, что подкармливать диких водоплавающих птиц не нужно, и это может повлиять на их естественную миграцию. Подкормка может заставить их оставаться в Латвии, когда погодные условия для этого не подходят. Если водоплавающие больше не могут находить пищу самостоятельно, они мигрируют на юг, объясняет Лиелкалнс.