Европейский центральный банк в четверг решил не менять процентные ставки
На заседании совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте было решено сохранить ставку по депозитам овернайт в размере 2%, ключевую ставку рефинансирования - в размере 2,15%, а ставку по кредитам овернайт - 2,4%. Эти ставки действуют с 11 июня.
Согласно последней оценке, вновь подтвердилось, что в среднесрочной перспективе инфляция должна стабилизироваться на уровне целевого показателя в 2%, говорится в заявлении, обнародованном по итогам заседания.
"Народное хозяйство сохраняет устойчивость в сложной глобальной среде. Низкий уровень безработицы, устойчивые балансы частного сектора, постепенный рост государственных расходов на оборону и инфраструктуру, а также позитивное влияние ранее проведенного снижения процентных ставок поддерживают экономический рост. В то же время перспективы остаются неопределенными, в том числе из-за сохраняющейся нестабильности в глобальной торговой политике и геополитической напряженности", - говорится в заявлении.
В нем отмечено, что совет намерен в среднесрочной перспективе обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне в 2%.
"При определении на каждом заседании соответствующей позиции по монетарной политике совет и в дальнейшем будет основываться на данных. В частности, решения совета по процентным ставкам будут зависеть от оценки перспективы инфляции и рисков, а также динамики основной инфляции и силы трансмиссии монетарной политики", - говорится в заявлении.
Совет пока не обязуется продвигать процентные ставки в конкретном направлении.
Ранее сообщалось, что ЕЦБ снижал все три процентные ставки на предыдущих встречах в сентябре, октябре и декабре 2024 года, а также в январе, марте, апреле и июне 2025 года.
По данным Eurostat, в январе годовая инфляция в еврозоне сократилась до 1,7% по сравнению с 2% в декабре.