Европейский центральный банк в четверг решил не менять процентные ставки

"При определении на каждом заседании соответствующей позиции по монетарной политике совет и в дальнейшем будет основываться на данных. В частности, решения совета по процентным ставкам будут зависеть от оценки перспективы инфляции и рисков, а также динамики основной инфляции и силы трансмиссии монетарной политики", - говорится в заявлении.