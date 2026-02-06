В Елгавском крае приступил к работе один из мировых лидеров в области технологий БПЛА

Edge Autonomy — компания, базирующаяся в Соединённых Штатах Америки, производственные центры и центры лётных операций которой расположены также в Латвии. Это один из мировых лидеров в области технологий беспилотных систем, предоставляющий инновационные решения для государственных, коммерческих и академических клиентов почти в 80 странах мира. Компания тесно сотрудничает с Национальными вооружёнными силами Латвии, а произведённые ею дроны используются и для военной поддержки Украины.