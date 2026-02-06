В Елгавском крае приступил к работе один из мировых лидеров в области технологий БПЛА
На территории индустриального парка в Накотне Елгавского края начал работу предприятие Edge Autonomy, занимающееся высокими технологиями.
На территории будущего «Индустриального парка» в волости Глуда начал работу предприятие Edge Autonomy, которое занимается высокотехнологичным производством и испытаниями и специализируется на изготовлении беспилотных летательных аппаратов (дронов). Деятельность компании включает также проведение тестовых и учебных полётов беспилотников для технических проверок и подготовки персонала.
Компания информирует, что полёты дронов на территории будущего «Индустриального парка» могут быть заметны визуально или слышны, однако они выполняются в соответствии с действующими нормативными актами и требованиями безопасности и не представляют угрозы для жителей окрестности.
Edge Autonomy — компания, базирующаяся в Соединённых Штатах Америки, производственные центры и центры лётных операций которой расположены также в Латвии. Это один из мировых лидеров в области технологий беспилотных систем, предоставляющий инновационные решения для государственных, коммерческих и академических клиентов почти в 80 странах мира. Компания тесно сотрудничает с Национальными вооружёнными силами Латвии, а произведённые ею дроны используются и для военной поддержки Украины.