Американский миллиардер отключил российской армии спутниковый интернет
Терминалы спутникового интернета Starlink, используемые российскими войсками на фронте в Украине, деактивированы, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров. Об этом сообщает DW.
По словам министра, процесс верификации украинских терминалов Starlink продолжается, а списки обновляются раз в сутки. Пользователям, которые уже подали заявки на регистрацию терминалов, но еще не получили доступ к связи, рекомендовано подождать.
В Минобороны подчеркнули, что стабильная и непрерывная связь остается критически важной для украинских военных, и поблагодарили подразделения, которые оперативно прошли процедуру подтверждения своих терминалов.
В тот же день российские военные блогеры сообщили о масштабных сбоях в работе терминалов Starlink в районах боевых действий в Украине. По меньшей мере девять блогеров, близких к ВС РФ, заявили о потере связи Starlink, передает агентство AFP. Военкоры жалуются, что это может ослабить способность российских войск продолжать войну с использованием БПЛА и затруднить координацию между подразделениями.
"Белый список" терминалов спутникового интернета Starlink был введен в Украине несколько дней назад в ответ на использование Starlink российскими войсками, продолжающими полномасштабную войну против Украины. В список вносятся используемые Украиной терминалы Starlink при сотрудничестве с компанией-разработчиком SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску.
Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов ранее сообщал о сотнях атак российских дронов, оснащенных модулями Starlink. Он также предположил, что дроны Shahed, управляемые через Starlink, 27 января атаковали пассажирский поезд в Харьковской области, в результате чего погибли пять человек.