Американский миллиардер отключил российской армии спутниковый интернет

В тот же день российские военные блогеры сообщили о масштабных сбоях в работе терминалов Starlink в районах боевых действий в Украине. По меньшей мере девять блогеров, близких к ВС РФ, заявили о потере связи Starlink, передает агентство AFP. Военкоры жалуются, что это может ослабить способность российских войск продолжать войну с использованием БПЛА и затруднить координацию между подразделениями.